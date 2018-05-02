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Белки по разному влияют на продолжительность жизни и здоровье человека

Белки по разному влияют на продолжительность жизни и здоровье человека

Здоровье
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Вчера, 09:18
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Белки по разному влияют на здоровье и продолжительность жизни человека, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. "Так животные белки негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Они провоцируют целый ряд сердечных заболеваний, разрушают стенки сосудов, могут быть провокаторами инфаркта и инсульта. Медицинские научно-исследовательские центры сходятся во мнении, что животный белок провоцирует атеросклероз, паркинсона и еще ряд дегенеративных заболеваний. Проведенные исследованя показали прямую связь между употреблением мяса и риском онкологических заболеваний".
 
"При этом белки растительного происхождения гораздо выше по качеству, более приемлемы для человеческого организма, несут в себе антиоксидантный, омолаживающий и восстанавливающий состав. Многие не понимают, что растительная природа очень богата на белки и в своем развитии человечество, как раз и основывалось на употреблении именно растительной пищи. Это показывает наш исторический опыт. Так, например, в православии в течении года двести восемьдесят один постный день и только восемьдесят четыре дня не постных. Поэтому, когда Россия, была религиозной страной семьи были многодетный, мы расширялись и развивались на Евроразийском континенте, а на сегодняшний день при максимальном распространении мясной продукции страна фактически вымирает так как смертность превышает рождаемость.
 
Но это лишь один аргумент в пользу растительной пищи.  Ведь вегетарианцы, как правило, здоровее и моложе выглядят своих сверстников. Тут важно избежать диетического фанатизма, но направление работы над своим питанием понятно. Оно сводится к сокращению белков животного происхождения и наращиванию в рационе белков растительного состава", подчеркнул Дмитрий Соин.
 

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