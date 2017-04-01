10 спoсoбoв oбмaнуть вoзpaсm и выглядeть нaмнoгo мoлoжe свoиx лeт Здоровье // Сегодня, 10:05 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает публиковать материалы, касающиеся здоровья человека. Сегодня мы опубликуем 10 способов, которые помогут вам забыть о том, что такое возраст.

1. Кубики льда

Если каждый день протирать кожу кубиком льда, кожа будет все время в тонусе и ее цвет будет как у молодой девушки. Такой эффект объясняется очень просто: холод вызывает прилив крови к лицу, сокращение пор, подтягивание кожи. А усиленная циркуляция приводит к улучшению обменных процессов, что надолго отодвигает старение кожи и ее дряблость.2. Ретинол против морщинИспользование кремов с ретинолом насыщает кожу витамином А, который вызывает активное обновление клеток. Жидкий витамин А (продается в аптеках) нужно добавить в свой ночной крем – получится настоящий «коктейль молодости». Но с этим средством важно не перебарщивать. Добавлять нужно 1-2 капли, не больше.3. Регулярный пилингС возрастом кожа становится суше, на ее поверхности больше скапливается отжившие свое частички эпидермиса. В результате пилинга омертвевшие частички удаляются, а новые, содержащие влагу, поднимаются к верхним слоям. Активные ингредиенты лучше впитываются ими и проникают глубоко в кожу. В результате она выглядит более молодой.4. Защита от солнцаВоздействие ультрафиолетовых лучей может вызвать появление морщин и пигментных пятен. Используйте кремы, содержащие SPF-фильтры (зимой – с фактором защиты 15, летом – с более высоким, в зависимости от типа кожи), а также витамины А, Е и С, которые усиливают их защитное воздействие. Особенно берегите кожу в дневное время, когда излучения очень сильны и обязательно носите очки с фильтрами.5. Интенсивное увлажнениеБольшинство кремов для разглаживания морщин достигают эффекта именно за счет усиленного увлажнения. Поэтому необходимо ежедневно пользоваться увлажняющими средствами. Самыми сильными в косметологии увлажнителями считаются гиалуроновая кислота, глицерин, и ланолин. Тажке хорошо перед нанесением крема обрызгивать лицо минеральной водой (не газированной).6. Использование антиоксидантовАнтиоксиданты защищают кожу от воздействия окружающей среды, нейтрализуя свободные радикалы – молекулы, провоцирующие повреждение клеток дермы. Антиоксиданты содержатся в определенных продуктах - например, в винограде, голубике, шпинате. Но на кожу обязательно следует еще наносить и кремы, содержащие коэнзимы Q10, витамины С и Е, а также экстракты зеленого чая или граната.7. Баня для упругости кожиБаня также отлично влияет на кожу, подтягивая, выводя шлаки, расширяя сосуды и тем самым улучшая насыщение тканей кислородом. После бани кожа гладкая, обновленная, подтянутая. Также отлично влияет на тонус кожи контраст температур – это когда из парилки ты становишься под холодный душ, а затем снова бежишь в парилку.8. Ледяная ложка от отеков под глазамиСтарых добрых методов никто не отменял. Охладите две обычные металлические ложки в морозилке и приложите к векам на 2-3 минуты. Кожа заметно подтянется. Для усиления эффекта обмакните ложки в настой ромашки.9. Увлажнение губЧтобы эта часть вашего лица всегда выглядела молодо и привлекательно, её надо обильно увлажнять. Чем? Конечно же, гигиенической помадой. Выбирайте ту, что содержит масла или воск, но никаких искусственных ароматов.10. Блестящие волосыДля блеска волос после их мытья на секунду окуните голову под струю холодной воды. От такого "сюрприза" чешуйки ваших волос закроются, поверхность волоса станет гладкой и на свету заблестит.