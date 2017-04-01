Сосновые шишки излечат инсульт Здоровье // Сегодня, 11:07 // 0

ИА"ТИРАС", делится с читателем рецептом, который поможет излечить от инсульта.

Спиртовая настойка зрелых сосновых шишек с яблочным уксусом.

5 зрелых сосновых шишек залить 0,25 литра спирта (70%) или хорошей водкой. Настоять при комнатной температуре 10 дней. Затем процедить и добавить 1 чайную ложку домашнего яблочного уксуса (можно заменить виноградным).

Ежедневно на ночь пить 1 стакан некрепкого чая, в который добавлена 1 чайная ложка этой настойки. Желательно с медом. Применяется в народной медицине для лечения последствий инсульта и его профилактики. Разжижает кровь, благоприятно воздействует на сосуды головного мозга, препятствует и блокирует гибель нервных клеток, способствует восстановлению координации движений и речи. Курс лечения - длительный, около 6 месяцев.



Исход заболевания зависит от скорости и качества оказываемой медицинской помощи, потому что инсульт — это клинический синдром, характеризующийся быстро возникающими симптомами утраты очаговых мозговых, а иногда общемозговых функций; эти симптомы сопровождаются структурными изменениями в головном мозге, если они длятся более 24 часов, то приводят к смерти. Если неврологическая симптоматика держалась менее 24 часов, то такие нарушения мозгового кровообращения можно восстановить.