Народное средство, которое улучшит мозговое кровообращение Здоровье // Сегодня, 10:43 // 0

ИА"ТИРАС", публикует материал, который расскажет читателю о том как наладить нарушенное мозговое кровообращение.Гипертония и атеросклероз — две основные причины, приводящие к нарушению мозгового кровообращения.Именно из-за них развивается паралич, падает зрение, теряется координация, нарушается движение, возникает инсульт.Хронические сосудистые заболевания мозга называются дисциркуляторной энцефалопатией.Ее симптомы развиваются медленно и не всегда заметны не только окружающим. Часто и сам больной не придает им особого значения. Подумаешь, стал забывчив. И книги какие-то попадаются неинтересные. Трудно освоить новую компьютерную программу — так они же теперь только для «продвинутой» молодежи...Так человек оправдывает сам себя, не пытаясь понять, откуда рассеянность и снижение интереса, ведь работоспособность еще на уровне. А уровень этот часто поддерживается за счет предшествующего опыта.Когда человеку становится трудно выполнять и привычные служебные обязанности, уже пора бить во все колокола: если поражение кровеносных сосудов мозга не лечить, придет время необратимых последствий. А закончится все преждевременным снижением интеллекта, которое может быстро прогрессировать, вплоть до состояния беспомощности.Другое следствие хронического сосудистого заболевания мозга — нарушение двигательной активности и прежде всего ходьбы. Семенящая и шаркающая походка — вовсе не прерогатива старческого возраста. Она может появиться и у человека довольно молодого, если нарушено мозговое кровообращение. На боли в ногах он не жалуется, паралича конечностей нет, равновесие сокращается, а вот походка выдает диагноз.Причина чаще всего в том, что при повышенном артериальном давлении склерозируются мелкие артерии, при этом нарушается нормальное кровоснабжение различных отделов мозга.Курение, ожирение, повышенный уровень холестерина в крови — факторы риска. Избавляться от них надо вовремя.Целебная смесьДля укрепления сосудов, восстановления памяти, восстановления мозгового кровообращения, повышения иммунитета. Измельчить 500 г. клюквы (можно мороженой), смешать с 350 г. хорошего меда, добавить 1 небольшой (примерно 150 г.) корень хрена мелко натертого. Все взбить миксером, разлить по банкам и поставить в холодильник. Принимать 3 раза в день после еды, запивая горячим чаем, по 2-3 чайной ложки как десерт. Если любите послаще и нет противопоказаний, дозу меда при приготовлении смеси можно увеличить до 500 грамм. (Прислала Ирина Александровна).