Луна в Скорпионе несет в себе изобилие и жизненную силу Здоровье // Сегодня, 00:34 // 9

По мнению известного астролога Светланы Дидушок тенденции на небе будут способствовать позитивным изменениям в жизни людей. Главное правильно распорядиться этой информацией, полагает она. ИА "ТИРАС" публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

21.00. 12 апреля – 22.03. 13 апреля 2017 года 17-й лунный день Луна в в Скорпионе. Сегодня Виноградная гроздь, как символ обильности и плодородия, наполняет все гармоничной энергетикой. ВИНОГРАД — один из древнейших символов плодородия, изобилия и жизненной силы и день несет много позитивной радостной энергии. Это достаточно легкий день, когда все пространство наполнено негой и любовью, вдохновением и творчеством. Позвольте себе ощутить радость жизни и насладитесь каждым вдохом. Помните, что мы сами создаем праздник жизни, сегодня это особенно актуально.

Сегодня хорошо порадовать себя подарками и купить новые вещи для своего гардероба. Ключом дня будет любовь к миру, наслаждение жизнью. Эмоциональное влияние: Гармоничный день, если энергия суток будет распределена верно. Сегодня нужно радоваться, веселиться, любить и благодарить за все дары, что принесла вам жизнь. Возможны небольшие всплески эмоций, которые вы будете в состоянии наблюдать и контролировать. Ни в коем случае нельзя впадать в агрессию и злобу, печаль и тоску. Не ввязывайтесь в авантюры. Физическое влияние: Физические нагрузки сегодня только с удовольствием и без напряжения. Хорошо заняться плаванием, йогой или тем, что принесет вам радость. Активный отдых пойдет на благо.

Энергетическое влияние: Это день интуитивного познания себя и мира. Сегодня особенный день, когда просто необходимо расслабление и доверие себе, чтобы отпустить и наконец то услышать вибрации тела, которые находятся в постоянном комическом танце вселенной. Энергетику дня нужно осмысленно потратить, чтобы не было застоя. Эзотерическое влияние: Cимвол сегодняшнего дня- виноград, как символ духовной жизни и возрождения как в языческом, так и в христианском мирах. Не даром виноградная лоза — один из символов Христа, сказавшего: «Я есмь виноградная Лоза, а вы ветви».

Ветви (побеги) — ученики, а лоза и виноградные гроздья— вино и хлеб причастия, тело и кровь Христа. Недаром в этот четверг Страстной седмицы Церковь вспоминает Тайную Вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа с апостолами перед Его страданиями. Также сегодня день Шакти и напрямую связан с проявлением с женской божественной энергии. Сегодня можно познать мудрость мироздания. Приветствуется даосские и тантрические практики, работа с сексуальной энергией. Сегодня может снизойти откровение. Наблюдайте за пространством, именно сегодня можно увидеть знаки посылаемые Вселенной. Будьте внимательны. Здоровье: Это особенный день начала исцеления, главное обратить взор на себя и проанализировать что же вы делаете не так и на какие грабли вы бесконечно наступаете, наносы себе урон.

Полезно исследовать свои заболевания через психосоматические комплексы и аффирмации. Сегодня вы можете позволить себе выпить вина, но знайте меру. Продолжается период, когда не рекомендуются хирургическое вмешательство и пластические операции. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу. Личная сфера и сексуальное влияние: Прекрасный день для укрепления отношений, торжеств, семейного или дружеского застолья. Сексуальная энергия повышена и вы будете охвачены страстной энергией. Советую заняться тантрическими практиками, что внесет новую волну в ваши отношения.

Нежелательный период для начала романтических отношений и вступления в брак. Деловая сфера: Избегайте напряжения. Благоприятна групповая работа и хорошо работается сообща, так вы с легкостью справитесь со многими поставленными задачами. Помните, что кпд групповой работы сегодня увеличит результат в несколько раз. Прекрасный день для корпоративной вечеринки или ужина с коллегами. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто и предметов роскоши. Энергетика: актив Счастливое число: 8 Стихия: Вода, Земля Гармоничные цвета: желтый, золотой, голубой Благоприятные камни: гематит, циркон, прозрачный аметист, вороний и соколиный глаз, змеевик (магический) Часть тела: эндокринная система, гипофиз, почки, мочеполовая система. Символ дня: Виноградная гроздь, Колокол.