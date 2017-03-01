Астрологи советуют магию слова Здоровье // Сегодня, 10:47 // 0

Астролог Ирина Глянько советует в этот день встречать весну и использовать магию слова. Тем более, что день пройдет под знаком Меркурия! В частности она особо подчеркивает:





1.03 встречаем календарную ВЕСНУ и 4-й лунный день в 08:37, отражающий в своем ЗЕРКАЛЕ наше истинное положение дел и позволяющий понять правильно ли выбран путь. В этот день благоприятно общение и обучение, тем более, что управляет им МЕРКУРИЙ. Лучше не принимать окончательных решений, а обрабатывать полученную информацию. И использовать МАГИЮ СЛОВА, чтобы закрепить свои планы.