Летучие мыши угрожают бешенством Здоровье // Сегодня, 00:59 // 0

Летучие мыши - опасные распространители бешенства. Имеется множество случаев, когда нападение на человека этих животных вызывало смертельную болезнь. Особенную угрозу летучие мыши представляют в Южной Америке. Там они наиболее агрессивны и чаще являются разносчиками бешенства. В истории южно-американских стран есть множество случаев нападения летучих мышей на людей с последующим летальным исходом.