/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Летучие мыши угрожают бешенством

Летучие мыши угрожают бешенством

Здоровье
//
Сегодня, 00:59
//
0
Летучие мыши - опасные распространители бешенства. Имеется множество случаев, когда нападение на человека этих животных вызывало смертельную болезнь. Особенную угрозу летучие мыши представляют в Южной Америке. Там они наиболее агрессивны и чаще являются разносчиками бешенства. В истории южно-американских стран есть множество случаев нападения летучих мышей на людей с последующим летальным исходом. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лос-Анджелес атакуют бешеные летучие мыши
В Приднестровье проходит месячник по профилактике бешенства среди животных
Тусклый свет может привести к ожирению
comments powered by HyperComments
14 Февраля 2017 / Вторник / 05 34
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru