Частый просмотр телевидения сокращает жизнь Здоровье // Вчера, 21:42 // 108

Частый просмотр телевидения вреден для здоровья и существенно сокращает продолжительность жизни, считает исследователь человеческих возможностей, ученый-социолог Дмитрий Соин. "В рамках проекта "Амарант" мы провели исследования которые показали, что сидение перед телеэкраном в среднем на 12 - 15 лет сокращает продолжительность жизни. Причина в том, что телевизор существенно сковывает физическую активность и подвижность человека. Это автоматически сокращает срок жизни. Так же излучение телевизора негативно воздействует на эндокринную и нервную систему зрителей. Идет их повреждение и разрушение. Это так же существенно сокращающий жизнь. И конечно же сами новости являются серьезным фактором дестабилизирующим психику людей. Основной поток теленовостей построен на негативе, войнах, гибели людей, кризисных явлениях и т.д. Естественно, что это раздражает и угнетает человека. Возникают депрессии и другие опасные расстройства психики. При этом вновь сокращается жизнь. В итоге человек по сути добровольно расстается с 12 - 15 годами активной жизни", подчеркнул Дмитрий Соин.