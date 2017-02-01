/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Частый просмотр телевидения сокращает жизнь

Частый просмотр телевидения сокращает жизнь

Здоровье
//
Вчера, 21:42
//
108
Частый просмотр телевидения вреден для здоровья и существенно сокращает продолжительность жизни, считает исследователь человеческих возможностей, ученый-социолог Дмитрий Соин. "В рамках проекта "Амарант" мы провели исследования которые показали, что сидение перед телеэкраном в среднем на 12 - 15 лет сокращает продолжительность жизни. Причина в том, что телевизор существенно сковывает  физическую активность и подвижность человека. Это автоматически сокращает срок жизни. Так же излучение телевизора негативно воздействует на эндокринную и нервную систему зрителей. Идет их повреждение и разрушение. Это так же существенно сокращающий жизнь. И конечно же сами новости являются серьезным фактором дестабилизирующим психику людей. Основной поток теленовостей построен на негативе, войнах, гибели людей, кризисных явлениях и т.д. Естественно, что это раздражает и угнетает человека. Возникают депрессии и другие опасные расстройства психики. При этом вновь сокращается жизнь. В итоге человек по сути добровольно расстается с 12 - 15  годами активной жизни", подчеркнул Дмитрий Соин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Час просмотра телепередач отнимает 22 минуты жизни
Частый просмотр телевидения увеличивает риск заболевания сердца
comments powered by HyperComments
07 Февраля 2017 / Вторник / 15 29
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru