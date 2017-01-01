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Йога избавит от варикоза на ногах

Йога избавит от варикоза на ногах

Здоровье
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Вчера, 20:13
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По мнению мастера оздоровительных практик студии йоги и активного долголетия "АМАРАНТ" Катерины Кладовой: "Йога является лучшим средством профилактики варикозного расширения вен на ногах. Это достигается за счет низкокалорийной, избавленной от вредных жиров и холестерина йоговской диеты. А определяющую роль в эффективной профилактике варикоза играют перевернутые асаны. Это стойка на локтях (випарита карани), стойка на плечах (сарвангасана или по русски березка) и стойка на голове (ширшасана). Эти асаны позволяют организму побыть в перевернутом состоянии, дают отток крови от ног, позволяют сосудам восстановиться. К тому же у всех перевернутых асан существенный косметологический и омолаживающий эффект. В нашей студии йоги и активного долголетия "АМАРАНТ", изучаются и систематизируются все знания связанные с управлением возрастом и это на мой взгляд представляет собой стратегию человеческого развития". 

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