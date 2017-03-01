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Россия и Сирия атаковали арабскую коалицию

Россия и Сирия атаковали арабскую коалицию

Военное
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Вчера, 22:33
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Как сообщает ИА"ТИРАС", по словам американского генерал-лейтенант Стивена Таунсенда, который является командующим международной операцией против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), ВКС России и ВВС Сирии ошибочно атаковали арабскую коалицию в окрестностях сирийского города Аль-Баб 28 февраля.
 
 
"Вчера российские самолеты и самолеты режима бомбили ряд деревень, которые, я считаю, по их представлениям, находились в руках ИГ", — пояснил он.

Таунсенд добавил, что было сделано несколько быстрых звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов, пишет РИА Новости. "Русские признали и перестали вести бомбардировку", — заявил он.


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