Россия и Сирия атаковали арабскую коалицию Военное // Вчера, 22:33 // 42

Как сообщает ИА"ТИРАС", по словам американского генерал-лейтенант Стивена Таунсенда, который является командующим международной операцией против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), ВКС России и ВВС Сирии ошибочно атаковали арабскую коалицию в окрестностях сирийского города Аль-Баб 28 февраля.

"Вчера российские самолеты и самолеты режима бомбили ряд деревень, которые, я считаю, по их представлениям, находились в руках ИГ", — пояснил он.

Таунсенд добавил, что было сделано несколько быстрых звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов, пишет РИА Новости. "Русские признали и перестали вести бомбардировку", — заявил он.



