Цены на нефть политизированы. США играют против России. Видео! В мире // Вчера, 18:16 // 163

Цены на нефть политизированы и используются, как инструмент в Большой геополитической игре США против России, считает эксперт, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин. Такую точку зрения он высказал в прямом эфире программы "Время Покажет" на Первом канале.





По мнению ученого, своими заявлениями Дональд Трамп несомненно повлиял на нефтяные рынки и скорее всего продолжит эту работу. Цель понятна - снижение валютных поступлений в бюджет России и создание тем самым неблагоприятных социально-экономических условий.

В этой связи, считает Дмитрий Соин необходимо действовать на опережение создавая условия при которых будет формироваться справедливая цена на нефть.

ИА "ТИРАС" предлагает видеоролик с фрагментом выступления эксперта:



