Цены на нефть политизированы. США играют против России. Видео!
В мире
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Вчера, 18:16
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Цены на нефть политизированы и используются, как инструмент в Большой геополитической игре США против России, считает эксперт, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин. Такую точку зрения он высказал в прямом эфире программы "Время Покажет" на Первом канале.
По мнению ученого, своими заявлениями Дональд Трамп несомненно повлиял на нефтяные рынки и скорее всего продолжит эту работу. Цель понятна - снижение валютных поступлений в бюджет России и создание тем самым неблагоприятных социально-экономических условий.
В этой связи, считает Дмитрий Соин необходимо действовать на опережение создавая условия при которых будет формироваться справедливая цена на нефть.
ИА "ТИРАС" предлагает видеоролик с фрагментом выступления эксперта:
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