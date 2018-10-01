Теракт в Иране: Тегеран наносит ответный удар! Видео В мире // 08:22, 1 октября 2018 // 157

Сентябрьский теракт в Иране не остался без ответа. В ночь с 30 сентября на 1 октября вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по террористам на востоке Сирии. Развивающийся острый геополитический сценарий находится под контролем аналитиков и экспертов обсудивших на интернет телевидении АННА НЬЮС в программе "Без Цензуры!" возможные действия Тегерана и Москвы в кризисной ситуации. В студии работали: ведущий, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин и лидер талышской диаспоры России Исмаил Шабанов. По мнению эксперта по Кавказу и Ближнему Востоку: сегодня у России и Ирана есть единственный путь избежать дестабилизации ситуации - это укрепление военно-стратегического партнерства и совместная борьба с внешними угрозами. ИА "ТИРАС" предлагает вниманию полную запись диалога в студии интернет телевидения "АННА НЬЮС":



