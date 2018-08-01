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Репрессии в Ереване: в Армении арестовывают представителей прежней власти

Репрессии в Ереване: в Армении арестовывают представителей прежней власти

В мире
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Вчера, 17:21
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В Армении идет волна арестов представителей прежней власти. Включая бывших президентов и действующих генсеков ОДКБ. Что за этим стоит: рассуждают ведущий программы "Без Цензуры!", профессор Дмитрий Соин с гостями студии: лидером талышской диаспоры Исмаилом Шабановым и экспертом-международником, проректором Европейского института ЮСТО Евгением Бирюковым.
 
Общий лейтмотив рассуждений сводится к тому, что борьбой с коррупцией неумело прикрывают попытку геополитического разворота Армении в сторону США, ЕС и НАТО. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию программы:

 

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