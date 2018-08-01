Репрессии в Ереване: в Армении арестовывают представителей прежней власти В мире // Вчера, 17:21 // 200

В Армении идет волна арестов представителей прежней власти. Включая бывших президентов и действующих генсеков ОДКБ. Что за этим стоит: рассуждают ведущий программы "Без Цензуры!", профессор Дмитрий Соин с гостями студии: лидером талышской диаспоры Исмаилом Шабановым и экспертом-международником, проректором Европейского института ЮСТО Евгением Бирюковым.

Общий лейтмотив рассуждений сводится к тому, что борьбой с коррупцией неумело прикрывают попытку геополитического разворота Армении в сторону США, ЕС и НАТО. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию программы:







