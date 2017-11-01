Зачем Сирии Конгресс народов В мире // Сегодня, 13:26 // 0

Обстановка в Сирии развивается по оптимистиченому сценарию. Совместная антитеррористическая операция сирийской армии, Хезболлы и ВКС России завершилась уверенной победой над ИГИЛ и другими радикальными организациями. Теперь на повестке дня вопрос национального примирения внутри страны. В контексте этого весомой значимостью обладают инициативы президента РФ Владимира Путина по формированию Конгресса народов Сирии.

Эта идея попала в эпицентр дискуссии ведущего программы "Без цензуры!", профессора, ректора Европейского института JUSTO, политического аналитика Дмитрия Соина и геополитика, лидера талышей России Исмаила Шабанова: