Зачем Сирии Конгресс народов
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Обстановка в Сирии развивается по оптимистиченому сценарию. Совместная антитеррористическая операция сирийской армии, Хезболлы и ВКС России завершилась уверенной победой над ИГИЛ и другими радикальными организациями. Теперь на повестке дня вопрос национального примирения внутри страны. В контексте этого весомой значимостью обладают инициативы президента РФ Владимира Путина по формированию Конгресса народов Сирии.
Эта идея попала в эпицентр дискуссии ведущего программы "Без цензуры!", профессора, ректора Европейского института JUSTO, политического аналитика Дмитрия Соина и геополитика, лидера талышей России Исмаила Шабанова:
01 Ноября 2017 / Среда / 18 34
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