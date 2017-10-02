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Сирия: яблоко раздора между Россией и США

Сирия: яблоко раздора между Россией и США

В мире
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Вчера, 17:50
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Геополитическая конкуренция России и США на Ближнем Востоке приобретает все более острый характер. В борьбу сверхдержав включаются Турция, Иран, Ирак, Курдистан, Израиль, Саудовская Аравия и ряд др. стран. О том, чем  это грозит и начнется ли третья мировая война рассуждают ведущий программы "Без Цензуры!", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и геополитик, член-корр РАЕН Константин Соколов.
 
Общее мнение экспертов: война реальна и геополитический конфликт может привести к обрушению текущей конфигурации международных отношений. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию программы:

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