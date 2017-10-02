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Эдемский Сад: выбор мест силы от России до Гималаев

В мире
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Сегодня, 14:21
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Многие россияне определяются с выбором, куда поехать к местам силы: в Россию или Гималаи. Как лучше выстроить свой путь к духовности и самосовершенствованию обсуждают писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, социолог, профессор Дмитрий Соин.
 
По мнению Святослава Дубянского: "В России много мест силы, духовных пространств и площадок для саморазвития. Однако магия Гималаев очевидна своей мощью и притяжением. Путешествие в эти горы - всегда судьбоносно для начала нового духовного пути":

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