Эдемский Сад: выбор мест силы от России до Гималаев В мире // Сегодня, 14:21 // 0

Многие россияне определяются с выбором, куда поехать к местам силы: в Россию или Гималаи. Как лучше выстроить свой путь к духовности и самосовершенствованию обсуждают писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, социолог, профессор Дмитрий Соин.

По мнению Святослава Дубянского: "В России много мест силы, духовных пространств и площадок для саморазвития. Однако магия Гималаев очевидна своей мощью и притяжением. Путешествие в эти горы - всегда судьбоносно для начала нового духовного пути":



