Талыши России празднуют Ураза Байрам
В мире
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Вчера, 21:46
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Талыши России празднуют Ураза Байрам, а глава диаспорального объединения Исмаил Шабанов обратился к мусульманам с поздравлениями по этому поводу. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию текст обращения Имаила Шабанова:
Уважаемые соотечественники!
Искренне поздравляю Вас, мусульман России, стран СНГ и дальнего зарубежья с завершением Священного для всех мусульман месяца Рамазан и благословенным светлым праздником 'Ид аль-Фитр - воплощением духовной радости и веселья. Просим Всемилостивейшего Аллаха о принятии нашего поста, молитв и благодеяний, вознаграждения безграничной милостью в обоих мирах.
В эти дни мы молимся и прославляем Всевышнего Творца. Пост – это время когда человек сострадает и сочувствует тем, кто нуждается в нашей поддержке и нашей помощи, проявляя милосердие и сострадание. Поистине, самосовершенствование не бывает без трудностей и без терпения, а в месяце Рамазан испытывается наша терпимость, наша сила духа, сила воли и глубина нашей Веры. Искренне желаю всем мусульманам ниспослания милости, благословения Всевышнего, мира и благополучия нашей стране – Великой России!
Искренне поздравляю Вас, мусульман России, стран СНГ и дальнего зарубежья с завершением Священного для всех мусульман месяца Рамазан и благословенным светлым праздником 'Ид аль-Фитр - воплощением духовной радости и веселья. Просим Всемилостивейшего Аллаха о принятии нашего поста, молитв и благодеяний, вознаграждения безграничной милостью в обоих мирах.
В эти дни мы молимся и прославляем Всевышнего Творца. Пост – это время когда человек сострадает и сочувствует тем, кто нуждается в нашей поддержке и нашей помощи, проявляя милосердие и сострадание. Поистине, самосовершенствование не бывает без трудностей и без терпения, а в месяце Рамазан испытывается наша терпимость, наша сила духа, сила воли и глубина нашей Веры. Искренне желаю всем мусульманам ниспослания милости, благословения Всевышнего, мира и благополучия нашей стране – Великой России!
26 Июня 2017 / Понедельник / 09 19
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