Китай остается без иностранных инвесторов В мире // Вчера, 10:23 // 84

Как сообщает ИА"ТИРАС", иностранные инвесторы начали массово покидать Китай. В частности, ведущий мировой производитель жестких дисков для компьютеров американская компания Seagate закрыла в январе 2017 года свое предприятие в городе Сучжоу, которое обеспечивало занятость около 2 000 китайских работников.

Стоит отметить, что согласно исследованию, проведенному фирмой Bain & Company совместно с Американо-китайской торговой палатой, примерно четверть из 532 членов палаты уже закрыли свои производства в этой стране или собираются сделать это в ближайшее время. Напомним, что массовый отток американских фирм вызван ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином.



