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Китай остается без иностранных инвесторов

Китай остается без иностранных инвесторов

В мире
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Вчера, 10:23
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Как сообщает ИА"ТИРАС", иностранные инвесторы начали массово покидать Китай. В частности, ведущий мировой производитель жестких дисков для компьютеров американская компания Seagate закрыла в январе 2017 года свое предприятие в городе Сучжоу, которое обеспечивало занятость около 2 000 китайских работников.
 
Стоит отметить, что согласно исследованию, проведенному фирмой Bain & Company совместно с Американо-китайской торговой палатой, примерно четверть из 532 членов палаты уже закрыли свои производства в этой стране или собираются сделать это в ближайшее время. Напомним, что массовый отток американских фирм вызван ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином.

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