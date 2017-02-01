Амрам Петросян: Изумрудный Будда делает ближе Россию и Таиланд
В мире
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Вчера, 10:10
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Изумрудный Будда сближает Россию и Таиланд, считает глава Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян.. По его мнению: "Эта святыня направлена на сотрудничество и созидание. Соприкосновение с ней дает энергию, оптимизм и здоровье. Тайцы, уникальный народ, с ним можно и нужно работать в таких областях как туризм, здравоохранение и образование. Мы прорабатываем различные, взаимовыгодные варианты. Поездка по Юго-Восточной Азии продемонстрировала, что мы не используем все возможности. Это необходимо немедленно исправить".
04 Февраля 2017 / Суббота / 03 03
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