Амрам Петросян: Изумрудный Будда делает ближе Россию и Таиланд В мире // Вчера, 10:10 // 94

Изумрудный Будда сближает Россию и Таиланд, считает глава Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян.. По его мнению: "Эта святыня направлена на сотрудничество и созидание. Соприкосновение с ней дает энергию, оптимизм и здоровье. Тайцы, уникальный народ, с ним можно и нужно работать в таких областях как туризм, здравоохранение и образование. Мы прорабатываем различные, взаимовыгодные варианты. Поездка по Юго-Восточной Азии продемонстрировала, что мы не используем все возможности. Это необходимо немедленно исправить".



