Вальтер Ланге покинул поклонников своих часов В мире // Сегодня, 15:11 // 0

Знаменитый часовщик, основатель одной из самых престижных часовых марок Вальтер Ланге умер на 93 году жизни. Об этом сообщил поклонник его творчества и продукции, немецкий медиа-предприниматель русского происхождения Николас Вернер. В частности он разместил следующее сообщение:





Пришла очень плохая весть! Сегодня,на второй день часовой выставки в Женеве, прямо в Palexpo of SIHH 2017 умер легенда часовой индустрии-Вальтер Ланге (Walter Lange) Глава часовой мануфактуры A. Lange & Söhne. С господином Ланге мы познакомились давно и много раз с ним встречались. На всевозможных выставках, презентациях его новых моделей часов.

Приезжали к нему на мануфактуру в Гласхютте, каждый угол, цех которой он мне показывал лично! Он мне много рассказывал и про войну на которую ушёл мальчишкой и остался жив только из-за ранения в первые её дни! И о том как выкупал у властей часовой завод своего отца, который национализировали власти ГДР, и про возрождение часовой марки A. Lange & Söhne и то почему все секьюрити его мануфактуры передвигаетесь по территории исключительно на Нивах (жигулях), и многое другое! Великий был человек! Настоящая легенда часового мира! Царствие небесное!