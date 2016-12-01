От агентства NY Daily News потребуют принести извинения за статью об убийстве Карлова В мире // Вчера, 19:38 // 62

Как сообщает ИА"ТИРАС", российское внешнеполитическое ведомство потребует от американской газеты Ny Daily News принести извинения за статью в которой оправдывается убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом написала представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой", в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии", — процитировала представитель МИД отрывки из статьи.



