Спайс убивает жителей Нью-Йорка
В мире
//
13:06, 18 декабря 2016
//
166
Как сообщает ИА"ТИРАС", новый вид синтетического аналога марихуаны, котораый в простонародье называют спайсом сделал жителей американского города Нью-Йорк похожими на зомби. В частности, уже летом этого года несколько десятков жителей Нью-Йорка отравились новым видом "спайсов", созданным компанией Pfizer, чей сильнейший тормозящий эффект превращает людей в настоящих зомби с заторможенной реакцией, выяснили ученые, опубликовавшие статью в журнале New England Journal Of Medicine.
"Подобный "зомби"-синдром является крайне нетипичным для того, как происходит отравление синтетическими каннабиноидами. Обычно они приводят к более серьезным последствиям, таким как отказ почек или сильнейшие припадки, однако в данном случае наблюдается лишь торможение нервной системы", - отметил в публикации Рой Джерона (Roy Gerona) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).
Стоит отметить, что спайс также попадает и на российские рынки, а производится на подпольных фабриках Китая.
22 Декабря 2016 / Четверг / 22 04
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: Шевчук против Красносельского - анализ результатов выборов
|556
- Талыши примут три государственных языка
|432
- Дмитрий Соин: омоложение как жизненное кредо
|337
- Спирт убивает россиян
|269
- Кришнаиты признают давление внутри организации
|193
- Дмитрий Соин: торможение возрастных процессов доступно человеку
|171
- Слуцкого могут пригласить работать в "Челси"
|124
- От агентства NY Daily News потребуют принести извинения за статью об убийстве Карлова
|90
- Боярышник и валокордин будут продавать по рецептам
|0