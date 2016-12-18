Спайс убивает жителей Нью-Йорка В мире // 13:06, 18 декабря 2016 // 166

Как сообщает ИА"ТИРАС", новый вид синтетического аналога марихуаны, котораый в простонародье называют спайсом сделал жителей американского города Нью-Йорк похожими на зомби. В частности, уже летом этого года несколько десятков жителей Нью-Йорка отравились новым видом "спайсов", созданным компанией Pfizer, чей сильнейший тормозящий эффект превращает людей в настоящих зомби с заторможенной реакцией, выяснили ученые, опубликовавшие статью в журнале New England Journal Of Medicine.

"Подобный "зомби"-синдром является крайне нетипичным для того, как происходит отравление синтетическими каннабиноидами. Обычно они приводят к более серьезным последствиям, таким как отказ почек или сильнейшие припадки, однако в данном случае наблюдается лишь торможение нервной системы", - отметил в публикации Рой Джерона (Roy Gerona) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

Стоит отметить, что спайс также попадает и на российские рынки, а производится на подпольных фабриках Китая.



