Французы хотят видеть президентом пророссийского кандидата В мире // 12:53, 18 декабря 2016 // 134

Как сообщает ИА"ТИРАС", по итогам масштабного социологического опроса, ровно 50% французского электората уверены то бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон победит на президентских выборах 2017 года.

Стоит отметить, что исходя из результатов социологического опроса, 55% респондентов полагают, что победа на выборах достанется Фийону, но всего 28% опрошенных хотят, чтобы он победил на выборах. 47% участников опроса считают, что Фийон способен провести реформы в стране, 46% — что он выполняет взятые на себя обязательства.

Напомним, что экс-глава правительства Франции прославился своими положительными высказываниями по отношению к Москве и желанием нормализации двусторонних отношений.



