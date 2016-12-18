Французы хотят видеть президентом пророссийского кандидата
В мире
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12:53, 18 декабря 2016
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Как сообщает ИА"ТИРАС", по итогам масштабного социологического опроса, ровно 50% французского электората уверены то бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон победит на президентских выборах 2017 года.
Стоит отметить, что исходя из результатов социологического опроса, 55% респондентов полагают, что победа на выборах достанется Фийону, но всего 28% опрошенных хотят, чтобы он победил на выборах. 47% участников опроса считают, что Фийон способен провести реформы в стране, 46% — что он выполняет взятые на себя обязательства.
Напомним, что экс-глава правительства Франции прославился своими положительными высказываниями по отношению к Москве и желанием нормализации двусторонних отношений.
22 Декабря 2016 / Четверг / 22 07
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