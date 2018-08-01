Битва с Жириновским: как победить гениального оратора России. Жесткое видео! Политика // Вчера, 15:13 // 515

Дебаты на федеральных телеканалах в период выборов президента России сопровождались многочисленными скандалами и острыми дискуссиями. По мнению доверенного лица кандидата в президенты Сергея Бабурина, социопсихолога Дмитрия Соина: "Телеэкраны еще раз продемонстрировали, насколько современному политику важно быть психологом, оратором и даже актером, чтобы донести свои идеи избирателю и не допустить победы в эфире оппонентов".

В качестве примера активной работы в прямом эфире ТВЦ мы приводим фрагмент дебатов, где специалист в области риторики, психотехник и избирательных технологий Дмитрий Соин ведет сложную битву с мастером публичных выступлений, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским: