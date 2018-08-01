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Битва с Жириновским: как победить гениального оратора России. Жесткое видео!

Битва с Жириновским: как победить гениального оратора России. Жесткое видео!

Политика
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Вчера, 15:13
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Дебаты на федеральных телеканалах в период выборов президента России сопровождались многочисленными скандалами и острыми дискуссиями. По мнению доверенного лица кандидата в президенты Сергея Бабурина, социопсихолога Дмитрия Соина: "Телеэкраны еще раз продемонстрировали, насколько современному политику важно быть психологом, оратором и даже актером, чтобы донести свои идеи избирателю и не допустить победы в эфире оппонентов".
 
В качестве примера активной работы в прямом эфире ТВЦ мы приводим фрагмент дебатов, где специалист в области риторики, психотехник и избирательных технологий Дмитрий Соин ведет сложную битву с мастером публичных выступлений, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским:

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