Поиски смыслов русских патриотов: Православный социализм Политика // Вчера, 17:06 // 74

Русское патриотическое движение находится в поиске смыслов и консолидирующих идей. Разброс мнений множественен и противоречив: от ортодоксального Православия до националистического Родноверия, от монархии до парламентаризма. На этом фоне группа русско-ориентированных экспертов, в составе кандидата политических наук, представителя русской народной линии Владимира Блинова, кандидата экономических наук, представителя Русского собрания Александра Руденко и кандидата социологических наук, исследователя возможностей человека Дмитрия Соина запустили видеопроект "Русский выбор".

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей ИА "ТИРАС" программу посвященную идеологии Православного социализма. В ходе дискуссии эксперты обсуждают насколько он адаптивен к интересам современной России и основной части русского народа:



