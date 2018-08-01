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Поиски смыслов русских патриотов: Православный социализм

Политика
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Вчера, 17:06
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Русское патриотическое движение находится в поиске смыслов и консолидирующих идей. Разброс мнений множественен и противоречив: от ортодоксального Православия до националистического Родноверия, от монархии до парламентаризма. На этом фоне группа русско-ориентированных экспертов, в составе кандидата политических наук, представителя русской народной линии Владимира Блинова, кандидата экономических наук, представителя Русского собрания Александра Руденко и кандидата социологических наук, исследователя возможностей человека Дмитрия Соина запустили видеопроект "Русский выбор". 
 
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей ИА "ТИРАС" программу посвященную идеологии Православного социализма. В ходе дискуссии эксперты обсуждают насколько он адаптивен к интересам современной России и основной части русского народа:

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