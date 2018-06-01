РОС выдвинул Виталия Рыбакова кандидатом в губернаторы Орловской области Политика // Вчера, 09:59 // 195

14 июня на заседании президиума Российского общенародного Союза состоялось выдвижение в качестве кандидата на пост губернатора Орловской области известного регионального общественного деятеля и предпринимателя Виталия Рыбакова.

Лидер РОС Сергей Бабурин поздравил Виталия Рыбакова с выдвижением на эту ответственную должность. Он особенно подчеркнул, что "С выдвижением Виталия Рыбакова мы связываем возрождение РОС в Орловской области и общий подъем патриотического движения. Партия прирастает опытными людьми, депутатами, общественниками, предпринимателями. Мы идем вперед к новым политическим перспективам".

Как отметил в своем комментарии заместитель председателя РОС Дмитрий Соин: "Президиум партии единогласно проголосовал за выдвижение Виталия Рыбакова. Это опытный человек, действующий региональный депутат, обладающий ресурсами и авторитетом достаточным для прохождения фильтра и баллотирования. Мы неоднократно заявляли о том, что РОС будет проявлять высокую электоральную активность. Поэтому участие кандидатов Российского общенародного Союза в губернаторских и иных выборах вполне логично и обоснованно".



