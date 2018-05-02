Валентин Соин: наша молодежь планирует идти на выборы Политика // Вчера, 17:42 // 103

Как сообщает ИА"ТИРАС", лидер молодежного крыла и член президиума партии Валентин Соин заявил, что планирует повести молодежь на выборы в 2018 году:

"Мы долго ждали возможности попробовать свои силы и выдвинуть кандидатуры от молодежного крыла РОС на предстоящих муниципальных выборах. Для представителей молодого поколения это отличная возможность проявить себя и понять, действительно ли они готовы пойти по сложному политическому пути. Наша первостепенная задача, не биться за власть на головах у избирателей, а помогать людям, именно поэтому мы будем идти на предстоящие выборы и будем на них побеждать",- подчеркнул политик. Где конкретно, представители молодежного крыла РОС будут выдвигать своих кандидатов Валентин Соин пока оставил в секрете.