Валентин Соин: наша молодежь планирует идти на выборы
Политика
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Вчера, 17:42
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Как сообщает ИА"ТИРАС", лидер молодежного крыла и член президиума партии Валентин Соин заявил, что планирует повести молодежь на выборы в 2018 году:
"Мы долго ждали возможности попробовать свои силы и выдвинуть кандидатуры от молодежного крыла РОС на предстоящих муниципальных выборах. Для представителей молодого поколения это отличная возможность проявить себя и понять, действительно ли они готовы пойти по сложному политическому пути. Наша первостепенная задача, не биться за власть на головах у избирателей, а помогать людям, именно поэтому мы будем идти на предстоящие выборы и будем на них побеждать",- подчеркнул политик. Где конкретно, представители молодежного крыла РОС будут выдвигать своих кандидатов Валентин Соин пока оставил в секрете.
26 Мая 2018 / Суббота 10 59
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