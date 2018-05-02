/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
В Европейском институте JUSTO провели тренинг по манипуляции сознанием

В Европейском институте JUSTO провели тренинг по манипуляции сознанием

Политика
//
Сегодня, 15:41
//
0
Как сообщает ИА"ТИРАС", 2 мая в Москве прошел тренинг по манипуляции сознанием. Лекцию вел ведущий специалист в области НЛП технологий, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. На занятии раскрывались вопросы, как защитить себя и своих близких от попыток вами манипулировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве прошел практикум по манипуляции сознанием
В Москве прошел практикум по манипуляции сознанием
Знание семейной психологии укрепляет брак
Знание семейной психологии укрепляет брак
Дмитрий Соин: как манипулируют нашим сознанием
Дмитрий Соин: как манипулируют нашим сознанием
comments powered by HyperComments
02 Мая 2018 / Среда 19 11
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru