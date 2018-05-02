В Европейском институте JUSTO провели тренинг по манипуляции сознанием Политика // Сегодня, 15:41 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", 2 мая в Москве прошел тренинг по манипуляции сознанием. Лекцию вел ведущий специалист в области НЛП технологий, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. На занятии раскрывались вопросы, как защитить себя и своих близких от попыток вами манипулировать.