Сергей Бабурин провел итоговую пресс-конференцию
Политика
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Сегодня, 15:46
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Сегодня в избирательном штабе Сергея Бабурина состоялась итоговая пресс-конференция, в которой приняли участие соратники Сергея Николаевича по борьбе за сохранение СССР и единства России, депутаты Верховного Совета РСФСР: В.А. Балала, В.Б Исаков, Н.А. Павлов.
Сергей Бабурин заявил о том, что ключевым моментом кампании явилась возможность озвучить русскую идею, русский выбор и национальные ценности. "Сами выборы мы воспринимаем, как референдум доверия русской идеи".
16 Марта 2018 / Пятница 18 44
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