Сергей Бабурин провел итоговую пресс-конференцию Политика // Сегодня, 15:46 // 0

Сегодня в избирательном штабе Сергея Бабурина состоялась итоговая пресс-конференция, в которой приняли участие соратники Сергея Николаевича по борьбе за сохранение СССР и единства России, депутаты Верховного Совета РСФСР: В.А. Балала, В.Б Исаков, Н.А. Павлов.

Сергей Бабурин заявил о том, что ключевым моментом кампании явилась возможность озвучить русскую идею, русский выбор и национальные ценности. "Сами выборы мы воспринимаем, как референдум доверия русской идеи".