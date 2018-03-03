Междуранодные наблюдатели провели встречу с Сергеем Бабуриным.
Политика
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16 марта в избирательном штабе Сергея Бабурина состоялась его встреча с группой международных наблюдателей из Франции, Китая, Италии, Индии, Египта и ряда других стран. В ходе общения Сергей Бабурин проинформировал международную миссию о ходе выборов, а также о готовности осуществлять наблюдение в день голосования. Во время открытой дискуссии, затрагивались социальные, экономические и международные вопросы.
Сергей Бабурин особо подчеркнул, что Россия готова продемонстрировать чистые, честные и прозрачные выборы.
16 Марта 2018 / Пятница 18 44
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