Междуранодные наблюдатели провели встречу с Сергеем Бабуриным.

Междуранодные наблюдатели провели встречу с Сергеем Бабуриным.

Политика
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16 марта в избирательном штабе Сергея Бабурина состоялась его встреча с группой международных наблюдателей из Франции, Китая, Италии, Индии, Египта и ряда других стран. В ходе общения Сергей Бабурин проинформировал международную миссию о ходе выборов, а также о готовности осуществлять наблюдение в день голосования. Во время открытой дискуссии, затрагивались социальные, экономические и международные вопросы.
Сергей Бабурин особо подчеркнул, что Россия готова продемонстрировать чистые, честные и прозрачные выборы.

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