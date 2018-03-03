Сергей Бабурин: Понятие "русский" - это не этническое, а цивизационное
Политика
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Сегодня, 09:00
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Бабурину Сергею Николаевичу, кандидату в Президенты России от партии "РОС", был задан ведущим предвыборных дебатов следующий вопрос: Как соотносится утверждение Сергея Николаевича о русском вопросе, о русских с региональной политикой России?Ведь, как известно, на территории нашей страны есть ряд регионов, где проживают не только русские. Как решается этот вопрос в рамках программы Сергея Николаевича?
В первую очередь, в своем ответе на вопрос ведущего Бабурин С.Н. подчеркнул, что понятие "русский", в данном случае, не этническое, а цивилизационное. Он также отметил, что русская нация включает единый с ним цивизационнно русский народ.
По мнению Сергея Николаевича Бабурина, у России должна быть общефедеральная региональная политика.
16 Марта 2018 / Пятница 18 44
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