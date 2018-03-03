Сергей Бабурин: Понятие "русский" - это не этническое, а цивизационное

Сергей Бабурин: Понятие "русский" - это не этническое, а цивизационное

Политика
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13 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Развитие регионов». Во второй части предвыборных дебатов все кандидаты в президенты выступили со своими развернутыми программными заявлениями. 
Бабурину Сергею Николаевичу, кандидату в Президенты России от партии "РОС", был задан ведущим предвыборных дебатов следующий вопрос: Как соотносится утверждение Сергея Николаевича о русском вопросе, о русских с региональной политикой России?Ведь, как известно, на территории нашей страны есть ряд регионов, где проживают не только русские. Как решается этот вопрос в рамках программы Сергея Николаевича?
В первую очередь, в своем ответе на вопрос ведущего Бабурин С.Н. подчеркнул, что понятие "русский", в данном случае, не этническое, а цивилизационное. Он также отметил, что русская нация включает единый с ним цивизационнно русский народ.
По мнению Сергея Николаевича Бабурина, у России должна быть общефедеральная региональная политика.

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16 Марта 2018 / Пятница 18 44
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