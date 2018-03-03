Сергей Бабурин: "Делайте русский выбор!"
В рамках теледебатов у Владимира Соловьева, кандидаты на пост президента РФ-2018 поделились своим мнением относительно культуры и искусства.
В частности, кандидат на должность президента России Сергей Бабурин считает, что раскол в национальном сознании можно остановить, вернувшись к истинным ценностям, к корням, на которых строились все произведения культуры и искусства, а также к доступному образованию и бесплатному здравоохранению. По его мнению, нельзя путать свободу с вседозволенностью и распущенностью, а культуру - с воспитанием эгоизма и потребительства.
"Те люди, которые довели нас до бедности и нищеты, должны уйти. Чтобы мы избавились от лжи, коррупции и лицемерия, я буду руководствоваться следующими принципами: детей любить, семью беречь, стариков уважать, Родину защищать", - закончил свое выступление Сергей Бабурин.
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