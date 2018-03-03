Сергей Бабурин: "Наши граждане должны чуствовать себя защищенными"
Политика
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Сегодня, 12:45
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13 марта в эфире канала Россия 24 состоялась очередная серия дебатов между кандидатами на пост главы государства. Дискутировали на тему внешней политики России.
По словам кандидата в президенты от партии РОС Сергея Бабурина, внешняя политика должна обеспечивать успешность и безопасность жизни народа внутри страны.
"Россия всегда выступала гарантом всеобщего мира - это наша миссия. Нужно возрождать историческую Россию, собирать евразийский союз, использовать ВТО в наших целях", - заявил Сергей Бабурин. По его мнению, граждане России должны чуствовать себя защищенными, в какой бы уголок мира они не поехали.
15 Марта 2018 / Четверг 19 28
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