Сергей Бабурин: "Наши граждане должны чуствовать себя защищенными" Политика // Сегодня, 12:45 // 0

13 марта в эфире канала Россия 24 состоялась очередная серия дебатов между кандидатами на пост главы государства. Дискутировали на тему внешней политики России.

По словам кандидата в президенты от партии РОС Сергея Бабурина, внешняя политика должна обеспечивать успешность и безопасность жизни народа внутри страны.

"Россия всегда выступала гарантом всеобщего мира - это наша миссия. Нужно возрождать историческую Россию, собирать евразийский союз, использовать ВТО в наших целях", - заявил Сергей Бабурин. По его мнению, граждане России должны чуствовать себя защищенными, в какой бы уголок мира они не поехали.