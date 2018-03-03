Сергей Бабурин: наши экономические и социальные проблемы начались из-за хаоса в голове Политика // Сегодня, 09:57 // 0

13 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел очередной раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стало «Развитие культуры, искусства и сохранение исторической памяти». Выбранная тема дебатов обусловлена кончиной Народного артиста России, Художественного руководителя Московского художественного театра и Московского театра под руководством О. Табакова, Олега Павловича Табакова.

В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.

Сергей Николаевич Бабурин, кандидат в президенты от партии «РОС» в своем вступительном слове призывает отказываться от иллюзий неолиберализма и начинать возрождать Россию!