Сергей Бабурин: Выбирайте Россию! Политика // Сегодня, 13:57 // 0

12 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стала «Общественная безопасность. Противодействие терроризму». В заключительной части предвыборных дебатов кандидат в президенты от партии «Российский Общенародный Союз» Бабурин Сергей Николаевич обратился к своим избирателям, а также подвел итоги собственного выступления.

Бабурин С.Н. призвал выбирать единую страну – Россию, ведь только вместе мы создадим единую страну! И бойтесь фальши!