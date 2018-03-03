Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!

Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!

Политика
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12 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стала «Общественная безопасность. Противодействие терроризму». В заключительной части предвыборных дебатов кандидат в президенты от партии «Российский Общенародный Союз» Бабурин Сергей Николаевич обратился к своим избирателям, а также подвел итоги собственного выступления.

Бабурин С.Н. призвал выбирать единую страну – Россию, ведь только вместе мы создадим единую страну! И бойтесь фальши!

 

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