Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!
Политика
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12 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стала «Общественная безопасность. Противодействие терроризму». В заключительной части предвыборных дебатов кандидат в президенты от партии «Российский Общенародный Союз» Бабурин Сергей Николаевич обратился к своим избирателям, а также подвел итоги собственного выступления.
Бабурин С.Н. призвал выбирать единую страну – Россию, ведь только вместе мы создадим единую страну! И бойтесь фальши!
14 Марта 2018 / Среда 16 18
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