Сергей Бабурин: Мы сможем противостоять мировому злу, если поберем зло в собственных душах!

Сергей Бабурин: Мы сможем противостоять мировому злу, если поберем зло в собственных душах!

Политика
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Сегодня, 11:47
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12 марта 2018 года на ТВЦ состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Общественная безопасность и противодействие терроризму». Бабурин С.Н., кандидат в президенты от партии «РОС» начал вступительное слово с основных принципов русского человека:

1. Детей – любить.

2. Семью – беречь.

3. Стариков – уважать.

И тогда, по мнению Сергея Николаевича, если мы будем соблюдать эти принципы, мы сможем покончить с терроризмом.

Бабурин С.Н. обещает вернуть доверие населения к спецслужбам, а также считает, что мы поборем зло тогда, когда поборем его в собственных душах, когда станем истинными носителями национальной идеи.

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