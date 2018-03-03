Сергей Бабурин: Мы сможем противостоять мировому злу, если поберем зло в собственных душах! Политика // Сегодня, 11:47 // 0

12 марта 2018 года на ТВЦ состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Общественная безопасность и противодействие терроризму». Бабурин С.Н., кандидат в президенты от партии «РОС» начал вступительное слово с основных принципов русского человека:

1. Детей – любить.

2. Семью – беречь.

3. Стариков – уважать.

И тогда, по мнению Сергея Николаевича, если мы будем соблюдать эти принципы, мы сможем покончить с терроризмом.

Бабурин С.Н. обещает вернуть доверие населения к спецслужбам, а также считает, что мы поборем зло тогда, когда поборем его в собственных душах, когда станем истинными носителями национальной идеи.