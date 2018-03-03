Сергей Бабурин: евразийская интеграция должна быть реальностью, а не блефом!
12 марта 2018 года на телеканале Россия-24 прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой предвыборных дебатов стала «Демографическая политика и проблемы миграции». Кандидат в президенты от партии «РОС» Бабурин Сергей Николаевич, согласно регламенту проводимых дебатов, в третьей части выступления ответил на вопросы ведущего по своей предвыборной программе.
В своем выступлении Сергей Николаевич подчеркнул, что необходимо, в первую очередь, выделить рабочие места гражданам РФ. Бабурин С.Н., Председатель партии «Российский общенародный союз», считает, что необходимо заниматься региональной политикой и выделять деньги для приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока: там, где нужно переселять людей и обеспечивать им работу – это и будет стратегическая внутренняя региональная политика.
Сергей Николаевич считает, что нам нужно защищать людей внутри своих границ. Евразийская интеграция должна быть реальностью, а не блефом: страны – члены ЕАЭС должны быть реальными участниками единого таможенного пространства.
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