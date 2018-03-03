Сергей Бабурин: "Я требую отставки сегодняшнего неолиберального правительства" Политика // Сегодня, 14:32 // 0

Сегодня 13 марта на Первом канале прошли дебаты кандидатов в президенты РФ на тему "Развитие регионов". Отвечая на вопросы ведущего, кандидат от партии Российский Общенародный Союз Сергей Бабурин рассказал об особенностях регионов, которые обязательно надо учитывать при их развитии. Он подчеркнул, что регионы находятся в абсолютном бесправии перед центром и нужно заставить центральный банк работать в интересах регионов России. Сергей Бабурин считает, что "сегодняшнее неолиберальное правительство проводит политику русофобии". "Топливо, которое должно в России стоить 10 рублей за литр, уже 25 лет подгоняют под мифические мировые цены. Они убивают нас самыми богатыми нашими ресурсами", - заявил кандидат в президенты. Чтобы развивать регионы нужно менять социально-экономическую и финансовую политику.