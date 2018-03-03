Сергей Бабурин: необходимо создать возвратный фонд!

Сергей Бабурин: необходимо создать возвратный фонд!

Политика
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6 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Развитие промышленности и производства, в том числе, предприятий оборонно-промышленного комплекса». Во второй части предвыборных дебатов Бабурину С.Н. был задан вопрос: Какие именно государственные проекты будут созданы для преодоления нефтяной зависимости? Сергей Николаевич, кандидат в президенты РФ от партии «РОС», видит преодоление нефтяной зависимости в создании возвратного фонда, а также предлагает провести оценку стоимости предприятий до их приватизации. Необходимо осуществлять поддержку предприятий, которые привозят новое зарубежное оборудование.

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