Сергей Бабурин: построим справедливое общество, опираясь на наши многовековые традиции! Политика // Сегодня, 10:20 // 0

1 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел второй раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Заключительная (третья) часть в рамках предвыборных дебатов включает в себя обращение кандидатов в президенты РФ к избирателям.

В своем заключительном слове Бабурин С.Н. призвал своих избирателей построить справедливое общество, опираясь на многовековые русские традиции.