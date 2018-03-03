Сергей Бабурин: построим справедливое общество, опираясь на наши многовековые традиции!

Сергей Бабурин: построим справедливое общество, опираясь на наши многовековые традиции!

Политика
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Сегодня, 10:20
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1 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел второй раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Заключительная (третья) часть в рамках предвыборных дебатов включает в себя обращение кандидатов в президенты РФ к избирателям.

В своем заключительном слове Бабурин С.Н. призвал своих избирателей построить справедливое общество, опираясь на многовековые русские традиции.

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