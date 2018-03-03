Сергей Бабурин: Природное богатство должно принадлежать людям!

Сергей Бабурин: Природное богатство должно принадлежать людям!

Политика
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Сегодня, 07:45
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1 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Экономическая и финансовая политика». Следующей частью дебатов стало формирование персональных вопросов каждому из кандидатов в президенты. Согласно предвыборной программе Бабурина С.Н., кандидата в Президенты РФ от партии «Российский Общенародный Союз», Сергей Николаевич видит необходимость «слезть с нефтяной иглы». В связи с данным тезисом, у ведущего предвыборных дебатов возник вопрос: Как этого достичь? По мнению Бабурина С.Н., нужно отобрать природную ренту у тех, кто ее присваивает. Природное богатство должно принадлежать людям. Сергей Николаевич считает, что следует внести изменения в Конституцию и отменить частную собственность на природные богатства.

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