Сергей Бабурин: народу нужно вернуть государственную собственность

Сергей Бабурин: народу нужно вернуть государственную собственность

Политика
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Сегодня, 15:18
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1 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Экономическая и финансовая политика». Во второй части предвыборных дебатов всем кандидатам или их доверенным лицам был задан вопрос: Насколько активно государство должно вмешиваться в экономическую деятельность? Сергей Николаевич Бабурин, кандидат в президенты от партии «Российский общенародный союз» считает, что народу нужно вернуть государственную собственность. Для этого потребуется создание возвратного фонда. Также, по мнению Бабурина С.Н., должна быть проведена оценка собственности, которую забрали в период приватизации, чтобы за нее либо доплатили, либо отдали назад.

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