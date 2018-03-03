Сергей Бабурин: народу нужно вернуть государственную собственность
Политика
//
Сегодня, 15:18
//
0
12 Марта 2018 / Понедельник 20 33
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Проплаченные тролли Грудинина накручивают голоса в интернет-опросах
|1455
- Митинг КПРФ в Москве показал настоящую поддержку кандидата Грудинина
|1192
- Сергей Бабурин потребовал отзыва российского дипломата из Болгарии
|886
- Сергей Бабурин: в Болгарии пытаются переписать историю
|491
- Сергей Бабурин провел пресс-конференцию по поездке в Болгарию
|412
- Лоретта Донцу: кандидаты в президенты говорят о социальных лифтах и проблемах молодежи
|369
- Сергей Бабурин: надо собрать обратно нашу страну
|301
- Сергей Бабурин рассказал о посещении Патриархом Кириллом Болгарии
|288
- Сергей Бабурин в Тольятти поддержал актив ТСЖ
|268
- Ксения Собчак назвала граждан России лохами
|252