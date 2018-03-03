Максим Шевченко: Ксения Собчак стукачка и лгунья

Максим Шевченко: Ксения Собчак стукачка и лгунья

Политика
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Сегодня, 10:20
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В ходе эфира на ТВЦ представитель Павла Грудинина журналист Максим Шевченко назвал Ксению Собчак стукачем и лгуньей. Поводом послужили утверждения Собчак о том, что у Павла Грудинина есть 13 счетов зарубежом. Максим Шевченко считает это ложью.

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