Ксения Собчак назвала граждан России лохами

Ксения Собчак назвала граждан России лохами

Политика
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Сегодня, 08:31
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Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня в прямом эфире дебатов на канале ТВЦ, кандидат в президенты России Ксения Собчак выступает в качестве кандидата дня. Таким образом, отвечая на вопрос Владимира Жириновского, считает ли она граждан России лохами, как она ранее их назвала в одном из своих интервью, Собчак ответила что да, граждане России являются таковыми. Также Ксении Собчак задал вопрос кандидат в президенты Сергей Бабурин, считает ли она расстрел Белого дома в 93 году террористическим актом, на что Ксения Анатольевна ответила что не считает так и Ельцин не является преступником. 

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