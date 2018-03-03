Ксения Собчак назвала граждан России лохами Политика // Сегодня, 08:31 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня в прямом эфире дебатов на канале ТВЦ, кандидат в президенты России Ксения Собчак выступает в качестве кандидата дня. Таким образом, отвечая на вопрос Владимира Жириновского, считает ли она граждан России лохами, как она ранее их назвала в одном из своих интервью, Собчак ответила что да, граждане России являются таковыми. Также Ксении Собчак задал вопрос кандидат в президенты Сергей Бабурин, считает ли она расстрел Белого дома в 93 году террористическим актом, на что Ксения Анатольевна ответила что не считает так и Ельцин не является преступником.