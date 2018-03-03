Сергей Бабурин: Мы должны сделать свой золотой червонец! Политика // Сегодня, 07:58 // 0

Утром 28 февраля 2018 года на Первом вышла запись предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Здравоохранение, социальная сфера и инфраструктура для людей с ограниченными возможностями». Сергей Николаевич Бабурин считает, что недопустим факт нехватки денег для лечения тяжелобольных людей, в первую очередь, детей. Он говорит, что мы – государство, которое эти самые деньги и изготавливает, поэтому именно на эти деньги мы и должны лечить наших людей! В своей речи Сергей Николаевич предлагает отказаться от привязки российской валюты к доллару США, а предлагает привязать рубль к нашим природным богатствам. «Мы должны сделать свой золотой червонец!» - эта цитата кандидата в Президенты РФ и Председателя старейшей российской партии «Российский общенародный союз» Бабурина С.Н. является частью его программы «Русский выбор».