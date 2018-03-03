Сергей Бабурин: мы должны обеспечить государственное финансирование всех тяжелобольных

Сергей Бабурин: мы должны обеспечить государственное финансирование всех тяжелобольных

Политика
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Утром 28 февраля 2018 года на Первом вышла запись предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Здравоохранение, социальная сфера и инфраструктура для людей с ограниченными возможностями». В ходе второй части дебатов к кандидатам в президенты поступил вопрос: Какую альтернативу государственной страховой медицине предлагают кандидаты в президенты, и останется ли негосударственный сектор страховой медицины? По мнению Бабурина С.Н., кандидата в Президенты от партии «Российский общенародный союз», негосударственное страхование всегда может быть в любой сфере, однако государство должно обеспечивать финансирование всех тяжелобольных. В корне неверно, чтобы на лечение тяжелобольных детей средства собирались за счет благотворительности.

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