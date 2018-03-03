Сергей Бабурин: необходимо отменить платную медицину! Политика // Сегодня, 15:40 // 6

Утром 28 февраля 2018 года на Первом вышла запись предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Здравоохранение, социальная сфера и инфраструктура для людей с ограниченными возможностями». Сергей Бабурин с сожалением отметил, что количество больниц в 2017 году сократилось, в связи с оптимизацией до количества медицинских учреждений, которое было в России в 2013 году. Кроме того, Бабурин С.Н. в своей предвыборной программе высказал тезис о необходимости отказа от платной медицины, подтвердив свою точку зрения в ходе предвыборных дебатов. По мнению Сергея Николаевича, врач в настоящее время, в условиях платного медицинского обслуживания, заинтересован не вылечить больного, а его лечить, и лечить бесконечно, чтобы ему платили из раза в раз, из года – в год.

На высший государственный пост в России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").







