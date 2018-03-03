Сергей Бабурин: необходимо отменить платную медицину!
Политика
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Утром 28 февраля 2018 года на Первом вышла запись предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Здравоохранение, социальная сфера и инфраструктура для людей с ограниченными возможностями». Сергей Бабурин с сожалением отметил, что количество больниц в 2017 году сократилось, в связи с оптимизацией до количества медицинских учреждений, которое было в России в 2013 году. Кроме того, Бабурин С.Н. в своей предвыборной программе высказал тезис о необходимости отказа от платной медицины, подтвердив свою точку зрения в ходе предвыборных дебатов. По мнению Сергея Николаевича, врач в настоящее время, в условиях платного медицинского обслуживания, заинтересован не вылечить больного, а его лечить, и лечить бесконечно, чтобы ему платили из раза в раз, из года – в год.
На высший государственный пост в России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
11 Марта 2018 / Воскресенье 19 32
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