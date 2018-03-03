Сергей Бабурин: вопрос с кладбищем в Тольятти требует решения. Видео

Сергей Бабурин: вопрос с кладбищем в Тольятти требует решения. Видео

Политика
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Вчера, 14:35
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10 марта во время визита в Тольятти кандидат в президенты России Сергей Бабурин посетил городское кладбище. Уникальность его положения в том, что оно находится на частной земле и юридически не узаконено. Это треводит жителей города, чьи родные нашли покой на территории этого кладбища. 

Сергей Бабурин прокомментировал ситуацию и потребовал у городских властей немедленного правового решения вопроса.

Предлагаем видео непосредственно с места события:

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