Сергей Бабурин: вопрос с кладбищем в Тольятти требует решения. Видео Политика // Вчера, 14:35 // 144

10 марта во время визита в Тольятти кандидат в президенты России Сергей Бабурин посетил городское кладбище. Уникальность его положения в том, что оно находится на частной земле и юридически не узаконено. Это треводит жителей города, чьи родные нашли покой на территории этого кладбища.

Сергей Бабурин прокомментировал ситуацию и потребовал у городских властей немедленного правового решения вопроса.

Предлагаем видео непосредственно с места события: