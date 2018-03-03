Сергей Бабурин: только один «русский герой» среди кандидатов в президенты РФ

Сергей Бабурин: только один «русский герой» среди кандидатов в президенты РФ

Политика
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Сегодня, 11:54
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По мере того, как президентская кампания в России приближается к финалу, ужесточается взаимная критика кандидатов и их политических сторонников. Большая часть взаимных обвинений кандидатов сводится к тому, что они называют друг друга «политическими спойлерами».

Наибольший интерес среди кандидатов на пост президента РФ в нынешнем году вызывает кандидат в президенты России от старейшей партии российской партии «Российский общенародный союз» - Бабурин Сергей Николаевич. В списке претендентов на пост Президента Российской Федерации заметно выделяется фигура лидера Партии «Российский общенародный союз», доктора юридических наук, профессора, президента Международной славянской академии, признанного ученого в области государственного права – Сергея Николаевича Бабурина, предвыборная кампания которого идет под лозунгом «Русский выбор!»

Стоит отметить, что за плечами Сергея Николаевича – богатый политический опыт, а также опыт руководства одним из ведущих, некогда, в России вузов торгово-экономического профиля. Кроме того, это – кандидат от народа, у которого нет зарубежных счетов, который, как и все мы, во избежание пробок на дорогах предпочитает использование общественного транспорта, который работает в научно – исследовательской сфере и получает обычную заработную плату.

А еще Сергей Бабурин награжден орденами и медалями:

• Медаль «Воину интернационалисту от благодарного афганского народа»;

• Кавалер ордена Дружбы (Россия);

• Орден Дружбы (Приднестровская Молдавская Республика);

• Орден Дружбы (Республика Южная Осетия);

• Почётный гражданин Республики Абхазия;

• Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя»;

• Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского;

• Медаль «Родительская слава» (Россия).

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