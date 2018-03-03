Сергей Бабурин посетил реабилитационный центр в Калуге
Предвыборная кампания кандидатов в президенты РФ завершается на предстоящей неделе. В связи с этим обстоятельством кандидатам в президенты в эти длинные праздники – не до отдыха.
Так, Сергей Николаевич Бабурин, кандидат в президенты от старейшей партии современной России «Российский общенародный союз» посетил вчера, 9 марта 2018 года, посетил центр реабилитации для людей с зависимостями. По мнению Бабурина С.Н., одной из приоритетных задач государства должны быть целевые программы по лечению наркомании и алкоголизма.
Следует отметить, что в России, как, впрочем, и по всему миру, среди потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до 30 лет. И темпы роста наркомании в этой среде самые высокие. Средний возраст приобщения к наркотикам сегодня составляет 13 лет. Но уже выявлены случаи наркотической зависимости у 9-10-летних детей. Выборочные опросы подростков показывают, что 44% мальчиков и 25% девочек попробовали хотя бы раз в своей короткой жизни наркотики и другие психоактивные вещества. Более 14 тысяч несовершеннолетних (из них почти 6 тысяч учащихся) состоят на учете в качестве потребителей наркотиков и около 7 тысяч (из них свыше 1600 учащихся) - в качестве потребителей сильнодействующих одурманивающих веществ.
По мнению Сергея Николаевича, в таких учреждениях людям дается второй шанс обрести новую жизнь, без наркотической или алкогольной зависимости. В свою очередь государство должно вести борьбу с наркоторговцами и распространяющейся в стране наркозависимостью.
Таким образом, исходя из приведенной выше статистики, мы видим, какие страшные цифры приведены в данном материале, и сколько молодых человеческих жизней стоит за ними. Поэтому очень ценно, что один из кандидатов в президенты решил посетить именно таких людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и которые стоят на пути исправления, будучи в реабилитационном центре по собственной воле.
В заключении данной статьи следует отметить, что Бабурин С.Н. предлагает вести системную работу по борьбе по борьбе с наркоманией, так как видит данную задачу, как одну из приоритетных в рамках оздоровления русской нации.
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